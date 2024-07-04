طلائع الجيش والاتحاد السكندرى.. لا غالب ولا مغلوب فى دورىNile”

تعادل فريق الاتحاد السكندرى أمام نظيره فريق طلائع الجيش، سلبيا فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، اليوم “الخميس”، ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile” على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان فريق طلائع الجيش، قد سجل هدف فى الدقيقة 22، عن طريق محمد حمدى زكى لكنه ألغى بداعى التسلل.

وبهذه النتيجة، يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة، فيما يأتى زعيم الثغر فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه فريق طلائع الجيش نظيره فريق النادى الأهلى يوم “الإثنين” القادم، فى الجولة الـ 30 من الدورى المصرى الممتاز، فيما سيلعب فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره فريق بلدية المحلة يوم “الأحد” المقبل.