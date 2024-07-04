تعرف على التصنيف الرسمى لمنتخبات إفريقيا قبل القرعة.. المغرب والجزائر ومصر فى مستوى واحد

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ”كاف”، أمس “الأربعاء”، إجراءات قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة السمراء 2025، التى يستضيفها المغرب.

وتجرى القرعة اليوم “الخميس” فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، بمشاركة 48 دولية.

وأعلن الـ”كاف” أنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مستويات، ويضم كل مستوى 12 منتخبا، تم تحديدها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى الـ”فيفا”.

وتضم قرعة التصفيات 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق (من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية عشرة)، حيث يتأهل الأول والثانى فى المجموعات بجانب منتخب واحد في المجموعة التى تضم المغرب.

وأعلن الـ”كاف” التصنيف الرسمى الذى سيتم الاعتماد عليه فى القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب – السنغال – مصر – كوت ديفوار – نيجيريا – تونس – الجزائر – الكاميرون – مالي – جنوب إفريقيا – الكونغو الديمقراطية – غانا.

المستوى الثانى: كاب فيردى – بوركينا فاسو – غينيا – الجابون – غينيا الاستوائية – زامبيا – بنين – أنغولا – أوغندا – ناميبيا – موزمبيق – مدغشقر.

المستوى الثالث: كينيا – موريتانيا – الكونغو – تنزانيا – غينيا بيساو – ليبيا – جزر القمر – توغو – السودان – سيراليون – مالاوى – إفريقيا الوسطى.

المستوى الرابع: النيجر – زيمبابور – رواندا – غامبيا – بوروندى – ليبيريا – إثيوبيا – بوتسوانا – ليسوتو – إى سواتينى – جنوب السودان – تشاد.