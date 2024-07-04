رونالدو ومبابى وجها لوجه.. صدام بين الهداف التاريخى لريال مدريد ومهاجمه الجديد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشغف بالغ، المواجهة المرتقبة بين النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخى لريال مدريد، ومهاجمه الجديد الفرنسى كيليان مبابى.

ومن المنتظر أن يتواجه رونالدو ومبابى فى مباراة منتخبى البرتغال وفرنسا، مساء غدًا “الجمعة”، ضمن الدور ربع النهائى لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا فى ألمانيا.

ويتفوق رونالدو، النجم السابق لفريق ريال مدريد، على مبابى اللاعب الجديد “للمايرينجى” فى تاريخ المواجهات المباشرة بينهما.

كريستيانو لا يقهر بالنسبة لمبابى حتى الآن، فى أى من مبارياته الأربع الرسمية أمام فرنسا، لا مع منتخبه الوطنى ولا على مستوى الأندية، عندما كان “الدون” قائدا لفريق ريال مدريد ومبابى لاعبا فى باريس سان جيرمان.

أول مواجهة بين ماضى ريال مدريد وحاضره ومستقبله، كانت فى 14 فبراير، ضمن دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، وقاد كريستيانو “الفريق الملكى للفوز على مبابى مع باريس سان جيرمان (3-1).

وأحرز رونالدو هدفين، في الدقيقتين (45 و83) للمباراة، لتوسيع الفارق وإحباط المهاجم الفرنسى الشاب آنذاك، والذى كان يبلغ من العمر 19 عاما، والذى سدد مرتين من دون نجاح مقابل 10 لـ”صاروخ ماديرا”، نجحت اثنتان منها فى هز شباك الحارس ألفونس أريولا، الذى سيكون حاضرا يوم “الجمعة” فى ربع نهائى اليورو في مدينة لايبزيج الألمانية.

وفى مباراة الإياب، فاز ريال مدريد مجددا بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي سجل أحد الهدفين فى حديقة الأمراء (2-1).

ولا شك أن كلا اللاعبين فى حاجة إلى المزيد فى النسخة الحالية من كأس أمم أوروبا 2024، فاللاعب الفرنسى لم يسجل سوى هدف وحيد من ضربة جزاء، فيما لا يزال رونالدو صائما عن التهديف، وفى حالة خصام مع الشباك بعد أن أهدر ركة جزاء أمام سلوفينيا فى الدور ربع النهائى.