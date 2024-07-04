  “الشربيني”: زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماعاته ، مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، حيث نقل لهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بدور وزارة الإسكان فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية.

وأكد الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد العمل على إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية فى إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل، وتقييم الأداء بشكل دورى، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، والترشيد والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية شابة، والتصدى للعقبات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

وخاطب وزير الإسكان، مسئولى الوزارة، قائلاً: إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لى، بتكليفي بحقيية الإسكان، هو نجاح لوزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى أشرف بأنى أحد أبنائها، وعملت بها على مدار 20 سنة، فى مواقع ومناصب مختلفة، وتعلمت الكثير ممن شرفت بالعمل معهم طوال تلك السنوات، مؤكداً أن التعاون والعمل الجماعى بروح الفريق هو السبيل الوحيد للنجاح، فالنجاح هو نجاح للكل وليس لفرد واحد، ولا يوجد لدينا بديل عن النجاح ومواصلة مسيرة التنمية، ولن يتم السماح بالتهاون أو التقصير لأى سبب كان، ويجب أن نحافظ على الصورة اللائقة بوزارة الإسكان ودورها فى تحقيق النهضة العمرانية.

وأوضح الشربيني، أنه سيتم وضع جدول للزيارات الميدانية لمتابعة مختلف المشروعات التي تنفذها جهات الوزارة، ودفع معدلات العمل بها، كما سيتم وضع جدول لعقد اجتماعات دورية لمتابعة كل الملفات التى تعمل عليها الوزارة، ومنها مشروعات الإسكان بجميع أنواعه، وخاصة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومشروعات المياه والصرف، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير، وغيرها من ملفات العمل بالوزارة، وسيتم وضع أجندة أولويات ومناقشة الموقف التنفيذى مع المسئولين عن كل مشروع لتذليل العقبات ودفع معدلات العمل.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وجهاتها المختلفة، تتمتع بالعديد من الكوادر المتميزة، والقادرة على مواصلة مسيرة التنمية، وخاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تنمية المدن الجديدة، المياه والصرف الصحي، حدائق الفسطاط، والتجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها، مشدداً على ضرورة التصدى لأى مشكلة في مهدها، وتصعيدها للمستوى الأعلى لسرعة حلها، وعدم تركها تتفاقم.

وتقدم شريف الشربيني، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق على جهوده الكبيرة خلال فترة توليه حقيبة الإسكان، فهو قيمة وقامة، وأضاف للوزارة الكثير، مؤكداً أنه سيواصل العمل وبذل الجهد لاستكمال مسيرة التنمية العمرانية التى تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.