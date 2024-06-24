يورو 2024.. فولكروج ينقذ ألمانيا من الهزيمة بهدف قاتل

اقتنص المنتخب الألمانى تعادلا ثمينا ومثيرا من نظيره السويسرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس «الأحد»، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».

وافتتح المهاجم السويسرى دان ندوى التسجيل لبلاده فى الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، فيما اقتنص المهاجم الألمانى البديل نيكلاس فولكروج هدف التعادل «للمانشافت» فى الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على على ملعب «دوتش بانك بارك» بمدينة فرانكفورت.

واحتفظ منتخب ألمانيا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى (A) برصيد 7 نقاط، تأهله بالتالى من المركز الأول إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مع وصيفه السويسرى.

وفيما يلى ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A) بعد الجولة الثانية لـ«يورو 2024»:

1- ألمانيا – 7 نقاط

2- سويسرا – 5 نقاط

3- المجر – 3 نقاط

4- إسكتلندا – نقطة واحدة