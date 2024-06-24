شباب المصريين بالخارج يطالب بالتصدي لسماسرة الحج المخالف ويشيد بدور القنصلية المصرية بجدة

ثمن اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة بشأن الحجاج، المتوفين والمفقودين، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

واوضح الاتحاد أن خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات والهيئات المعنية يقع على عاتقها اتخاذ عدد من الاجراءات المهمة؛ فى مقدمتها تكثيف الجهود مع السلطات السعودية لاستلام الجثامين؛ وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين؛ فضلا عن وضع الضوابط والاجراءات لمنع تكرار هذه الأزمة؛ مع تقنين منح تأشيرات الزيارة قبل وأثناء موسم الحج.

وأشاد الاتحاد بجهود السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام بجده خلال موسم الحج علي توفير كافة الخدمات للمصريين وتسهيل اي معوقات حرصا على تأديتهم كما أشاد بتشكيل القنصلية غرفة عمليات لمتابعة التكليفات الرئاسية بشأن الحجاج المتوفين والمفقودين.

وطالب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء مجلس الإدارة، مؤسسات الدولة وأجهزة الاعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والكيانات الوهمية، والتأكد من حصولهم على تأشيرات بالحج حتى لا تتكرر هذه المعاناة مرة أخرى.

وأثنى اتحاد شباب المصريين بالخارج على جهود المتطوعين من أبناء مصر فى مكة وجدة فى التعامل مع أهالي الحجاج المتوفين والمفقودين، مؤكدًا أنه كعادة أبناء مصر فى الخارج ظهر شباب مصرى رجال وسيدات بمواقف بطولية عملوا على مدار أيام الأزمة دون كلل او ملل فى شتى أنحاء المملكة وهم يضربون أروع المثل من خلال عمل جماعى متميز وظهرت أسماء مصرية تستحق الشكر التقدير موجهاً الشكر للسلطات السعودية لتعاونها وتقديم كل الدعم اللوجستي.