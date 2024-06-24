حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو أرست أسس الاستقرار والتنمية في البلاد

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ،أن ثورة 30 يونيو أرست أسس الاستقرار والتنمية بعد إنقاذ الدولة المصرية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الحزب أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة تجسيد لإرادة شعب حر قرر أن يستعيد مصيره ومستقبله من الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورا محوريًا في إنقاذ مصر من الفوضى والاضطرابات، واستجاب لصوت الشعب وقاد البلاد نحو الاستقرار والتنمية بفضل رؤيته الحكيمة وإرادته الرشيدة.

وأكد حزب المؤتمر أن الدولة المصرية شهدت نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات. تم تنفيذ مشروعات عملاقة في البنية التحتية، مثل شبكة الطرق القومية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس، لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الحزب إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية نجحت في تأمين البلاد والقضاء على بؤر الإرهاب في سيناء، مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود أكدت للعالم أن مصر قادرة على التصدي لكل من يحاول المساس بأمنها.

وقال حزب المؤتمر في بيانه: في الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، ولفت إلى أن تلاحم الشعب المصري وقيادته الواعية هو السر وراء تحقيق هذه الإنجازات، وسنظل نسعى لتحقيق المزيد من النجاحات لبلدنا الحبيب.