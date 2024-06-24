«يورو 2024».. مواجهات مصيرية حاسمة فى المجموعة الثانية

تتواصل مساء اليوم «الاثنين»، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، والمقامة حاليًا فى ألمانيا حيث تقام مباراتان حاسمتان.

كرواتيا تواجه إيطاليا

فى العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب «ريد بول أرينا»، يلتقى منتخب كرواتيا مع نظيره منتخب إيطاليا، حيث يسعى كلا المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائى، من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ألبانيا أمام إسبانيا

وفى نفس التوقيت، يواجه منتخب ألبانيا نظيره منتخب إسبانيا، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز الثالث على التوالى وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وفيما يلى ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (B) بعد الجولة الثانية لـ«يورو 2024»:

1- إسبانيا – 6 نقاط.

2- إيطاليا – 3 نقاط.

3- ألبانيا – 1 نقطة.

4- كرواتيا – 1نقطة.

ويشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثانى مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائى ونصف النهائى، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية فى 14 يوليو القادم.