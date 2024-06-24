الإصلاح والتنمية: المؤتمر المصري الأوروبي يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الكبرى

قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الاتحاد الأوربي، يُعد شريكًا أساسيًا مع مصر في التجارة البينية بسبب قناة السويس، كما أن أوروبا تُعد ثاني مستثمر لمصر بعد دول الخليج.

وأضاف: أن توقيت المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي المقرر عقده خلال الفترة من 29 و30 يونيو، له دلالة واضحة وصريحة، يؤكد أهمية مصر بالنسبة للاتحاد الأوربي، ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل السوق المصرى، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وخاصة الحرب في غزة وجنوب لبنان والسودان وعدم استقرار ليبيا.

وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اهمية الانتهاء من التشكيل الحكومي قبل انعقاد المؤتمر لفتح المجال أمام الوزراء الجدد في المؤتمر للاستفادة من توجيهات الاستثمارات وتوطين الصناعات وخاصة الإلكترونية والتكنولوجية، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الخضراء، والهدف هو توطين الصناعة وليس التجميع، مؤكدًا علي أن أى استثمار فى مجال الصناعة يجب أن يهدف إلى معرفة التصنيع كركيزة أساسية لتوطين الصناعة.

وشدد «عبد النبي» على ضرورة الاهتمام بالتصدير للاتحاد الأوروبي بنسبة لا تقل عن 70% للاتحاد لتوفير العملات الأجنبية، مضيفا ان بعض الصناعات يجب الاهتمام بها مثل الصناعات العسكرية، وخاصة محركات الطيران والاستفادة من الهيئة العربية للصنيع بمصانعها وخاصة مصنع الطائرات، كما أن هناك مصانع حربية يجيب توطين الصناعة الإلكترونية الحربية أيضًا.

متمنيًا نجاح المؤتمر الاقتصادي الأوربي، ليكون بداية لإعادة الاستثمارات المباشرة، لتوطين صناعات مختلفة وزيادة التصدير للدولة المصرية ليصبح 70 مليار دولار».