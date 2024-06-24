الزمالك يتراجع عن قرار عدم خوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدى الأهلى

استقر مسئولو نادى الزمالك، على التراجع عن قرار عدم خوض مباراة القمة ضد الأهلى، والمقرر لها غدا “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وذكرت تقارير إعلامية، أن إدارة نادى الزمالك، أبلغت اللاعبين بالدخول فى معسكر مغلق عقب نهاية مران الفريق اليوم “الاثنين”، تحسبا لخوض مباراة القمة ضد الغريم التقليديى الأهليى غدا.

وأشارت التقارير، إلى أن اتحاد الكرة المصرى لبى بعض من طلبات نادى الزمالك، منها إقالة الثنائى رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، ورئيس لجنة الحكام، البرتغالى فيتور بيريرا، بالإضافة إلى تحويل عضو رابطة الأندية ثروت سويلم، إلى لجنة الانضباط، من أجل ترضية مجلس القلعة البيضاء وجعله يتراجع عن قراره السابق بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدا.

وكان نادى الزمالك، قد أعلن الأسبوع الماضى عدم خوض أى لقاء بعد مباراة فاركو، المقرر لها “الجمعة” الماضى بما فيهم مباراة القمة ضد الأهلى، لحين خوض الأحمر مبارياته المؤجلة من الدور الأول بسبب مبدأ تكافؤ الفرص، بجانب طلباته بالعدالة التحكيمية بسبب الأخطاء التى حدثت للفريق أخرها بلقاء المصرى البورسعيدى.