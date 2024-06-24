الـ”فيفا” يعاقب الزمالك بإيقاف القيد للمرة الثالثة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم عن إيقاف نادى الزمالك، للمرة الثالثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، بسبب مستحقات متأخرة لمساعدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الفريق السابق.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن نادى الزمالك، تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، والتى أفادت بإيقاف قيد اللاعبين لمدة 3 فترات، تبدأ من صيف 2024، بسبب مستحقات متأخرة لم يحصل عليها اثنان من مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وأضافت التقارير أن نادى الزمالك، سوف يتم إيقافه عن قيد اللاعبين، لمدة 3 فترات، بسبب مستحقات الثنائى أندريه أوليفيرا، مدرب أحمال ودانيال جونزاليس، محلل أداء، ضمن الجهاز المساعد للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ“فيفا”، قرر إيقاف نادى الزمالك عن قيد اللاعبين مرتين، بسبب مستحقات المغربى خالد بو طيب والبرتغالى روى أجواش، مساعد جوسفالدو فيريرا.

ويذكر أن إدارة الزمالك سوف تعمل على حل أزمة مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، خلال أيام، بجانب المحاولات من أجل حل قضيتى خالد بو طيب وروى أجواش وديا، من أجل رفع القيد قبل سوق الانتقالات الصيفية القادم.