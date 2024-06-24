أحمد رفعت فى تدريبات مودرن فيوتشر وسط ترحيب من اللاعبين

تواجد صانع ألعاب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، في مران الفريق الذى أقيم اليوم “الإثنين”، استعداداً لمواجهة الجونة “الخميس” المقبل، فى منافسات الجولة 28 بالدورى والتى تجمع الفريقين، على ملعب استاد خالد بشارة.

ويخضع حاليا أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة، فى محاولة من الأطباء للتعرف على السبب الرئيسى فى الأزمة الصحية التى تعرض لها خلال شهر مارس الماضى.

وكان أحمد رفعت قد استقر فى العناية المركزة لفترة تصل إلى شهر، قبل أن يغادر المستشفى ويستقر بمنزله، ليبدأ رحلة الفحوصات الطبية.

وتعرض رفعت فى شهر مارس الماضى لوعكة صحية بعد سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بالدورى، دون أى تدخل على أرض الملعب، قبل أن تهرع الأجهزة الطبية إلى اللاعب والذي توقف قلبه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وكان أحمد رفعت قد خضع لعملية قسطرة فيى القلب، وفضل الأطباء إراحته وعدم تعرضه لأى إجهاد، وكان الأطباء المعالجون للاعب قد استقروا بنسبة كبيرة على تشخيص حالة أحمد رفعت بأنه تعرض لجلطة فى القلب، غير أن الفحوصات مازالت مستمرة للتأكد من السبب الحقيقى الذى أدى للوعكة التى مر بها اللاعب.