برلماني: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق لمسيرة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي

وجه المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عثمان، إن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات في تاريخ مصر لأنها أنقذت الدولة المصرية من السقوط في براثن الظلام ومن جحيم جماعة الإخوان الإرهابية وفكرها المتطرف، فهذه الثورة كتبت كلمة النهاية لهذا التنظيم الإرهابي وقضت على الإرهاب الأسود الغاشم الذي هدد الشعب المصري وذلك بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وتكاتف واصطفاف الشعب المصري العظيم.

وأضاف عثمان، أن ثورة 30 يونيو نجحت في إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد نزول الملايين من الشعب المصري بكافة طوائفه وانحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية، فكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع روحه على كتفه وقت أن كان وزيراً للدفاع حينئذ – فانحاز لصف الشعب المصري ودعم الإرادة الشعبية، وأنقذ الوطن من الجماعة الإرهابية التي خططت لاختطاف مصر وطمس هويتها الوطنية والثقافية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ثورة 30 يونيو تعبر عن عزة وكرامة المصريين وتعد علامة فارقة في تاريخ مصر وذكراها سيخلدها التاريخ ويكتبها بأحرف من نور، لأنها انتصرت على قوى الشر والتطرف وأنقذت الهوية المصرية التي أرادت جماعة الإخوان طمسها وتشويهها، وقال إن الثورة مهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري، وكتبت بداية مسيرة البناء والتنمية والإنجازات والإصلاح الاقتصادي التي امتدت على مدار 11 سنة منذ عام 2013 وحتى الآن، ولا زالت مستمرة رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها الدولة المصرية في التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والأزمات الاقتصادية المتتالية.