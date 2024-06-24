بسبب مباراة الداخلية فى الدورى.. عقوبة مالية على النادى الأهلى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، توقيع غرامة مالية على النادى الأهلى، بشأن مباراة الداخلية، المؤجلة من الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”.

وكان فريق النادى الأهلى، قد فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره فريق نادى الداخلية، فى المباراة إلى لُعبت يوم “الجمعة” الماضى على ستاد السلام.

وأصدرت رابطة الأندية، بيانًا رسميًا عبر الموقع الرسمى، تكشف فيه عن العقوبات الموقعة على الأهلي، وهى غرامة مالية على النادى الأهلى قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 10 دقائق فى بداية المباراة مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.