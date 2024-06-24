رسميا.. الزمالك يعلن عن ظروف قهرية تمنعه من خوض مباراة القمة

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك الاعتذار عن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدًا، لظروف قهرية وفقًا لبيان رسمى أصدره النادى منذ قليل مساء اليوم “الإثنين”.

وجاء نص نادى الزمالك البيان كالتالى:

تؤكد إدارة النادى أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التى يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك فى مباراة الدورى، والمقرر إقامتها غداً “الثلاثاء”، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذى ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم.

وتتعهد الإدارة أن تعود فى القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة فى الدورى، الذى نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التى تدعم صناعة كرة القدم فى مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذى لا يتوقف.