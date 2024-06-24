فاركو يفوز على زعيم الثغر بهدف ويتقدم للمركز الـ15 فى الدورى

حقق فريق نادى فاركو فوز غاليا ومثيرا، على نظيره فريق الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الإثنين”، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق فاركو إلى النقطة 25 فى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدورى، فيما توقف رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة فى المركز التاسع.

وتقدم فريق فاركو فى الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بهدف رائع سجله اللاعب عمرو ناصر، الذيى استغل تقدم حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى المهدى سليمان، وخطأ كريم الديب فى تسديد كرة من منتصف الملعب لتسكن شباك الاتحاد السكندرى، الذى يواصل تقديم عروضه الضعيفة خلال المباريات الأخيرة.