الداخلية يتمسك بالأمل ويفوز على زد إف فى رحلة الهروب من الهبوط

مفاجأة قوية ومثيرة، فجرها فريق الداخلية بالفوز على ضيفه فريق زد إف سى، بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم “الإثنين”، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 ببطولة دورىNile”.

سجل لاعب الداخلية كريم يحيى، هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبذلك يكون فريق الداخلية، قد حقق فوزه الثالث له فى بطولة الدورى هذا الموسم والثانى له في آخر أربع جولات لينعش آماله فى الهروب من شبح الهبوط.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الداخلية رصيده إلى 18 نقطة، ومازال كما هو فى المركز الثامن عشر والأخير، فيما تجمد رصيد فريق زد إف سى عند 38 نقطة فى المركز السادس.