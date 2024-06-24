عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين، حيث أنها نجحت في إسترداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد أن حاولت جماعة الأخوان الأرهابية طمس هويته.

وأضاف “الكحيلي”: أن ثورة 30 يونيو المجيدة أعادت لمصر الأمن والأمان والأستقرار ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط وتابع قائلاً: أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير، حيث تم إنشاء أكبر شبكة طرق لربط المحافظات ببعضها وانعكاس ذلك لجذب الاستثمارات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، موضحة أنه طوال الـ 11 سنوات خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات.

وقدم عضو مجلس الشيوخ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو العظيمة.