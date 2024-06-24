تعرف على موقف الأهلى من مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك

فى تطور مفاجئ وسريع، أصبح من المؤكد أن فريق النادى الأهلى لن يواجه نظيره فريق نادى الزمالك، فى مباراة الجولة 27 فى الدورى الممتاز “دورىNile”، خلال الموسم الحالى 2023-2024 بعد انسحاب الأخير.

وكان من المنتظر أن يلتقى المارد الأحمر مع الفارس الأبيض، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة المحلية الكبرى غدًا “الثلاثاء”، لكن الزمالك لن يلعب المباراة.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى، يتعامل كأن هناك مباراة أمام الزمالك غدًا “الثلاثاء”، ومبررات ذلك بأن مسؤلوا الأهلى لم يصلهم أي قرار رسمى حتى الآن يؤكد عدم خوض الزمالك اللقاء.

وأكد النادى أنه سيتم خوض المعسكر المغلق بشكل طبيعى وعندما يصل خطاب رسمى سيتم مناقشته.

وكان نادى الزمالك، قد أصدر بيانا رسميا أن ظروف قهرية تمنع من خوض لقاء الغد فى الدورى الممتاز، بسبب غياب تكافؤ الفرص.