رئيس رابطة الأندية: رسميا إلغاء القمة 128 غدا.. واعتبار الأهلى فائزا 2 / 0

أكد رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، أن مباراة الغد بين الأهلى والزمالك تم إلغاؤها، بعد إرسال نادى الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلى بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا، واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال أحمد دياب فى تصريحات إعلامية، أن القمة 128، والتى كان من المقرر إقامتها غدا لن تُلعب، بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلى وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلى فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض فى نهاية الموسم الحالى.