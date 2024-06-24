تعرف على مصير حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك بعد إلغائها

كشفت مصادر إعلامية، عن مصير طاقم الحكام الإسبانى المكلف بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتى تقرر بشكل رسمى إلغائها مساء اليوم بعد اعتذار الزمالك عن عدم خوض اللقاء.

وذكرت التقارير، أن طاقم الحكام الإسبانى يتواجد حاليًا فى أحد فنادق القاهرة، وذلك منذ وصولهم من إسبانيا، استعدادًا لإدارة المباراة التى كانت مقررة فى السابعة مساء غد “الثلاثاء”، باستاد القاهرة.

وأضافت التقارير أن طاقم الحكام الإسبانى، سيغادر القاهرة عائدًا إلى إسبانيا بعد غد “الأربعاء”، وذلك وفقًا لمواعيد حجز الطيران الخاص بهم لرحلة العودة إلى بلادهم.

وأكدت التقارير أن إلغاء المباراة لن يمنع اتحاد الكرة من تسليم الحكام الإسبان البدل المالى المقرر لهم، خصوصًا وأنهم ليس لهم أى دخل من قريب أو بعيد بإلغاء اللقاء وعدم إقامته.

وكان النادى الأهلى قد سدد لـ”اتحاد الكرة” مبلغ 40 ألف دولار نظير استقدام طاقم الحكام الإسبانى لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، والتى تأتى ضمن الجولة الـ 27 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتضمن مبلغ الـ 40 ألف دولار المشار إليه البدل المالى المقرر لطاقم الحكام الذى يضم 6 أفراد، بجانب تكاليف تذاكر الطيران لهم من إسبانيا إلى القاهرة والعكس، بجانب تكاليف إقامتهم لمدة ليلتين على الأقل بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، فضلًا عن نفقات تنقلاتهم داخل مصر خلال فترة تواجدهم قبل وبعد إدارة المباراة.