بعد إلغاء القمة.. الأهلى يوصى لجنة المباريات بالتواصل مع “تذكرتى” لتعويض جماهيره

وجه مسئولو النادى الأهلى لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولى شركة “تذكرتى” للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التى قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التى لن تقام غدًا.

جاء ذلك بعدما تلقى النادى الأهلى خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلى فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب مسئولو النادى الأهلى من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلى التى تستحق التقدير، خاصة أنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد فى الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها فى كل زمان ومكان.

وتلقى النادى الأهلى خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التى كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.