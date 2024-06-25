البرلسي يتقدم ببيان عاجل بشأن فساد محطات الطاقة الشمسية وعدم ربطها بشبكة الكهرباء

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع ببيان عاجل موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن “فساد محطات الطاقة الشمسية وعدم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء”.

وقال البرلسي في بيانه؛ استمرارًا لمسلسل الفشل الحكومي في إدارة البلاد، وتحميل الشعب مسؤولية هذا الفشل تمامًا كما حدث في حقل ظهر، والذي تسبب فشل الحكومة في إداراته في حدوث فجوة كبيرة في إنتاج الغاز تسبب عنها قطع الكهرباء عن الشعب بأكمله يوميًا، وإهدار النقد الأجنبي بدلًا من زيادته باستمرار التصدير من الحقل.

واستمرارًا لهذا الفشل فإن الحكومة مسؤولة كذلك عن إهدار أموال القروض وفوائد الدين التي دفعتها ومازالت تدفعها من قوت الشعب المصري، لإقامة مشروعات طاقة شمسية، وطاقة رياح لم يتم ربطها حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، وهو ما كان سيساهم في أزمة الكهرباء الحالية، تمامًا كما حدث في محطة الطاقة الشمسية في رشيد وحلوان التي لم يتم استلام الأخيرة رغم الانتهاء منها وتم استلام الأولى. في كل الأحوال لم يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء في فساد وإهدار صريح للمال العام.

وكذلك الأمر مع محطة الرياح بخليج السويس، كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي يجعل كافة المشروعات التي أقامتها الدولة ذات الصلة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح محل تساؤول حقيق عن مدى إسهامها في الشبكة القومية للكهرباء، وفي هذه الأزمة خاصًة أنها مولت بالكامل من أموال القروض التي دفع ثمنها وثمن خدمة الدين الخاص بها الشعب المصري من قوت يومه ومن صحته بل ومن حياته.

وطالب نائب التجمع بإلقاء البيان العاجل في أقرب جلسة عامة للمجلس لمعرفة أسباب عدم ربط هذه المحطات حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، وعدم إسهامها في حل الأزمة على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه ويدفعه شعبنا، وكذلك عن مسؤوليته الشخصية عن هذا الأمر وإهدار المال العام، وتعريض الأمن الاجتماعي والأمن القومي المصري للخطر.