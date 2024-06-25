رئيس سياحة النواب تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج للغد

طالبت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتأجيل عقد الاجتماع الطارىء الذى كان مقررًا عقده اليوم لمناقشة أزمة الحج هذا العام والحج غير النظامي.

وقالت النائبة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: إنه نتيجة لسفر وزير السياحة والقيادات المعنية بهذا الملف خارج البلاد، أرى ضرورة تأجيل الاجتماع للغد، لحين وصولهم، نظرًا لأهميته

.لافته إلى أنه من الضرورى الاستماع للحكومة لمعرفة كافة الأمور.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس قائلًا: الموضوع مهم ويحتاج إلى المناقشة.

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران كانت قد تابعت عن كثب طوال الأيام الماضية مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى بيان سابق لها أهمية الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين.