” حجازى “: الالتزام بتوزيع ورقة الأسئلة وكتب المفاهيم على كافة الطلاب بجميع اللجان فى الوقت المحدد

تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الرابع لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الثانية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وشدد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مؤكدًا على توزيع أوراق الإجابة (البابل شيت) الساعة الثامنة وخمسون دقيقة، وأوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، محذرًا من سحب أوراق الإجابة قبل الموعد المحدد.

وأكد الوزير على تحقيق الأجواء المناسبة للامتحانات لابنائنا الطلاب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحان، والمعاملة الحسنة.

كما أكد الوزير على مديرى المديريات البقاء فى غرفة العمليات المحلية أثناء فترة الامتحانات، لمتابعة الامتحانات بكافة الإدرات التعليمية، وحل أى مشكلة تطرأ، كما شدد الوزير على التأكيد على توزيع كتب المفاهيم على كافة الطلاب داخل جميع اللجان.

كما وجه بتوفير المراوح للطلاب بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وسرعة صيانة أي عطل يطرأ على المراوح داخل اللجان.

كما شدد الوزير أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وعدم التفتيش الذاتى للطلاب داخل اللجان، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا،

وأكد الوزير الحرص على مصلحة الطالب وتوجيه الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة من الملاحظين داخل لجان الامتحان، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

ووجه الدكتور رضا حجازي مديرى المديريات التعليمية باستمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، حتى نهاية الامتحانات؛ وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد الدكتور رضا حجازى كذلك أنه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة لكل مادة امتحانية قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، موضحا أن اللجنة تراجع كافة التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة للتأكد من عدم وجود أي خطأ، مؤكدا أن قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.