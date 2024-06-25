بيان برلماني عاجل بشأن زيادة مدد انقطاع التيار الكهربائي وصلت لـ6 ساعات

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل بشان مأساة زيادة مدد انقطاع الكهرباء لمدد وصلت اليوم 5 ساعات ببعض المناطق فى حين أن الإعلان الرسمي ساعتين فقط!

وزاد الأمر سوءا إعلان المحافظات (عكس إعلان الشركة القابضة للكهرباء) ومنها محافظة الجيزة التي أعلنت أمس أن انقطاع الكهرباء مرتين يوميا لمدة 4 ساعات بصورة رسمية، مما يعنى وصولها في الواقع إلى 8 ساعات وهو الأمر الكارثي في ظل هذه الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة، وما يصاحبه ذلك الانقطاع من انقطاع المياه والانترنت والمصاعد.

وتساءل النائب في بيانه: كيف يتحمل المواطنين انقطاع الكهرباء والمياه والانترنت لساعات طويلة يوميا؟ كيف يتحمل المرضى ذلك؟ ما موقف المرضى الذين يتم علاجهم بالمنازل؟ والأمراض المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة، وكذلك تعطل المصالح الحكومية عن تأدية الخدمة للمواطنين؟

وقال: وصلتنى استغاثات كثيرة جدا من طلبة وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب المعاناة الكبيرة بسبب هذا الانقطاع وتعطيل الطلاب عن المذاكرة فى وقت فى منتهى الحرج – وقت الامتحانات – وكذلك عدم انتظام مواعيد قطع الكهرباء مما يتسبب فى زيادة تلف الأجهزة الكهربائية، وحبس المواطنين فى المصاعد وتعريض حياتهم للخطر، والبيان الصادر أمس من الشركة القابضة لكهرباء مصر يؤكد عدم وجود وحدة دراسات وتنبؤات لتوقع درجات الحرارة، الأمر الذي يستوجب معه وقفة سريعة من البرلمان لوضع حد لهذه المأساة اليومية لشعب مصر.

واختتم النائب: حكومة الرحيل تأبى أن ترحل في هدوء دون أن تنغص علينا حياتنا.