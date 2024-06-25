بعد استبعاد صلاح.. ميكالى يختار ثلاثى مصر فوق السن فى أولمبياد باريس

استقر مدرب منتخب مصر الأولمبى، البرازيلي روجيرو ميكالى، على أسماء الثلاثى فوق السن، خلال مشاركة الفراعنة بأولمبياد باريس، المقرر لها من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، حيث يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس، مع منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومينكان وأوزبكستان.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن البرازيلى روجيرو ميكالى، اختار مهاجم نانت الفرنسى مصطفى محمد، ولاعب وسط النادى الأهلى إمام عاشور، وجناح الزمالك أحمد مصطفى زيزو، ضمن الثلاثى فوق السن من أجل تدعيم صفوف منتخب مصر، خلال أولمبياد باريس.

وأفادت التقارير بأن، روجيرو ميكالى كان يريد ضم محمد صلاح للثلاثى فوق السن، لكن إدارة ليفربول الإنجليزى رفضت استدعاء اللاعب، بسبب التحضيرات للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد أرنى سلوت.

وكان روجيرو ميكالى، وضع محمد صلاح ضمن القائمة المبدئية من أجل خوض أولمبياد باريس، تحسبا لضمه قبل أن يرفض ليفربول ذهاب اللاعب، وسوف يطمئن على إصابة مصطفى محمد، التى تعرض لها مؤخرا وحال جاهزيته سيكون ضمن قائمة منتخب مصر لخوض أولمبياد باريس.