بركلتى جزاء.. فرنسا تتعادل مع بولندا وتخسر صدارة المجموعة

فرض المنتخب البولندى التعادل على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 1/1 مساء اليوم “الثلاثاء”، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بدورتموند فى ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

ولم يحافظ منتخب فرنسا على تقدمه بهدف نجمه وقائده كيليان مبابى فى الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

بل أدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 79 من ركلة جزاء سددها نجمه وهدافه التاريخى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم برشلونة الإسبانى.

وحصل المنتخب البولندى على أول نقطة قبل توديع منافسات يورو 2024، بينما تراجع منتخب فرنسا للمركز الثانى برصيد 5 نقاط.

وسيلعب منتخب فرنسا فى دور الـ16 مع وصيف المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا أو سلوفاكيا أو رومانيا أو أوكرانيا.