عقب إلغاء مباراة القمة.. مارسيل كولر يجرى تقسيمة بين لاعبى الأهلى بعد المران

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته الجماعية، مساء اليوم “الثلاثاء”، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد للمواجهات المقبلة فى بطولة الدورى ‏الممتاز، والتى تبدأ بمباراة فاركو يوم “الجمعة” المقبل.

وأجرى المدير الفنى لفريق الأهلى مارسيل كولر، تراى ماتش بين لاعبى الفريق اليوم على ملعب التتش ‏فى حضور طاقم تحكيمى، لتجهيز جميع اللاعبين، وذلك بعد إلغاء مباراة القمة.

وكان من المُقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك، فى السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز، لكن إدارة القلعة البيضاء اعتذرت عن خوض اللقاء.

وفى سياق متصل، واصل عمر كمال الظهير الأيسر لفريق الأهلى، برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى.‏

ويلتقى فريق الأهلى مع نظيره فريق فاركو، فى المباراة التى ستقام يوم “الجمعة” المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 ‏لبطولة الدورى الممتاز.‏