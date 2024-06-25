رياضة النواب تناقش مشكلات مراكز الشباب بدمياط

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين عدداّ من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب من أعضاء مجلس النواب بمحافظة دمياط، بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والمهندس أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف والمستشار أسامة الورداني المستشار القانوني لهيئة الأوقاف.

وبدأنا اللجنة اجتماعها بمناقشة الطلب المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن الموافقة على إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

من جانبه عقب محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم تنفيذ مبنى اداري وملعب خماسي بالمرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمركز قرية الإسماعيلية، وبناء على انتهاء المرحلة الاولى فسوف يتم دراسة انشاء سور للملعب الترابي في العام المالي القادم حال توافر اعتمادات مالية لذلك، كما انه تم تطوير عدد (26) مركز شباب بالمركز الاداري كفر سعد ضمن المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوصت اللجنة وزارة الشباب بمخاطبة النائب مقدم طلب الإحاطة واللجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة بإنشاء السور في العام المالي القادم 2024/ 2025 مع تحديد التوقيت الزمنى لبدء الاعمال الخاصة بإنشاء السور.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن توقف عملية استكمال إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية كفر سليمان البحري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وهو ما عقب عليه الدكتور محمد عساف مدير عام الانشاءات بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم تنفيذ مبنى اداري وملعب خماسي بالمرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكان قد تم إنشاء ضلعين من سور المركز من الخطة المركزية للوزارة، وبناء على انتهاء المرحلة الاولى فسوف يتم دراسة انشاء ضلع السور للمركز في العام المالي القادم حال توافر اعتمادات مالية لذلك.

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة باستكمال الضلعين الخاصين بالملعب الترابي الخاص بقرية كفر سليمان البحري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط واعطائه الأولوية خلال الربع الأول من العام المالي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائب/ محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة ملعب قانوني لمركز شباب ميت الشيوخ- مركز فارسكور بمحافظة دمياط من خلال شراء قطعة أرض من هيئة الأوقاف.

وعقب الدكتور محمد عساف مدير عام الانشاءات بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم مناقشة هذا الموضوع في جلسة سابقة بتاريخ 20/5/2024 وتم تشكيل لجنة لمعاينة الموقع برئاسة النائب واعضاء الادارة الانشائية بمديرية الشباب والرياضة ورئيس الوحدة المحلية وتم معاينة القطعة التابعة للأوقاف بمساحة 1.5 فدان لتخصيصها لصالح مركز الشباب، وتم الاتفاق على مخاطبة هيئة الاوقاف المصرية لاستبدال مساحة فدان ونصف بحوض الوقف بناحية ميت الشيوخ، وان وزارة الشباب والرياضة ليس لديها بند شراء أراضي، وفي حال توفير قطعة الأرض سيتم إقامة الملعب القانوني.

من جانبه أفاد المهندس أحمد عطية رئيس مجلس ادارة هئية الأوقاف أنه على الجهة الطالبة وهي مديرية الشباب والرياضة بدمياط التقدم بطلب استبدال قطعة الأرض الواقعة بحوض الوقف /12ضمن القطعة 1 أصلية والتابعة لوقف محمد محمد هلالي وتوقيع قطعة الأرض المراد استبدالها على عدد 2 خريطة مساحية وإقرار من الجهة المالية التابعة للجهة طالبة الاستبدال بسداد ثمن الأرض للأوقاف، ويتم استيفاء طلب الاستبدال ورفعه إلى الإدارة العامة للملكية العقارية لاتخاذ اللازم نحو طلب الاستبدال.

كما تعهد النائب مقدم طلب الإحاطة بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة بالتزامه بسداد قيمة قطعة الأرض.