المقاولون العرب يقدم احتجاجًا رسميًا ويطلب إعادة مباراة بيراميدز

أعلن نادى المقاولون العرب، فى بيان رسمي، مساء اليوم “الثلاثاء”، تقدمه باحتجاج وطلب رسمى لإعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد بيراميدز، وذلك بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسى بتعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة المباراة.

وأوضح نادى المقاولون، فى بيانه أن الحكم محمد الحنفى فشل فى اختبار اللياقة البدنية مرتين فى بداية الموسم وفى منتصف الموسم ولائحة الحكام فى اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

وأشار إلى أنه وفقاً للوائح “مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤” يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم.

وأكد أن خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا “الوارنر تيست” شرط الزامى وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان رئيس لجنة الحكام، البرتغالى بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفى مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.