خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان.. برلماني يطالب بإدراج توابع القرى بالبحيرة لدخول الغاز وتقسيط الرسوم المطلوبة

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان مبادرة حياة كريمة لإحياء القرى تعد من افضل المبادرات الرئاسية التي غيرت شكل الريف المصري وقضت على العشوائية، مطالبًا بدخول التوابع المنفصلة البعيدة بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة حتي يشعر الجميع بالإنجازات الضخمة التي تقدمها المبادرة وخاصة إمكانية دخول خطوط الغاز لتوابع القرى.

وطالب قريطم من ممثلي البترول والغاز اثناء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بحضور نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع ضرورة إدراج التوابع لدخول الغاز لأنهم المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في الريف المصري.

وقال النائب: نأمل ان يتم تخفيض المبلغ وتقسيطه من اجل التعاقد لدخول الغاز من خلال عمل بروتوكول لتقسيط الرسوم ويتم دفع ١٠٠ جنيه علي الفاتورة ، مشيرًا الي انه قد تم الاتفاق مع المسؤولين اثناء اجتماع طاقة النواب على عقد اجتماع آخر مع نواب المحافظة وممثلي الغاز من أجل حل هذه المشكلة حتي يتمكن الجميع من الاستفادة بخدمة دخول الغاز وخاصة في المناطق والتوابع البعيدة.