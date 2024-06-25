الحزن يسيطر على مودريتش بعد تعادل كرواتيا مع إيطاليا

أبدى النجم الكرواتى لوكا مودريتش حزنه الشديد عقب التعادل المرير لمنتخب بلاده مع إيطاليا (1-1) أمس “الاثنين”، فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أوروبا 2024.

وكانت كرواتيا فى طريقها إلى حجز بطاقتها إلى ثمن النهائى عندما تقدمت بهدف قائدها الرمز مودريتش وإلى وضع إيطاليا على لائحة الانتظار، لكن هدف البديل ماتيا زكانيى في الوقت بدل الضائع قلب المشهد ووضع حاملة اللقب فى ثمن النهائى وثالثة مونديال قطر 2022 أقرب إلى توديع البطولة.

وقال مودريتش بعد المباراة: “لا أعرف ما أقول لكم، لكن كرة القدم أحيانا تكون قاسية، لم نستحق أن نتلقى هدفا مثل هذا، ليس لدينا شك فى أن الجماهير خلفنا، نعرف أنهم دائما كانوا معنا، شكرا لكم”.

وواصل لوكا: “نحن آسفون لأننا لم نحقق الفوز الذى يمنحنا العبور إلى الدور التالى”.

وتحتل كرواتيا المركز الثالث فى المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وباتت حظوظها شبه معدومة في التأهل إلى ثمن النهائى ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث فى المجموعات الست.