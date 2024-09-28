بعد خسارة السوبر الأفريقى.. كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة 5 أيام

قرر المدير الفنى للأهلى، السويسرىمارسيل كولر، منح لاعبى الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التى جمعتهما أمس «الجمعة»، على ملعب استاد «المملكة آرينا» بالرياض.

ويبدأ الأهلى بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة العين الإماراتى المقرر لها 29 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى بطولة كأس العالم «إنتركونتيننتال».

كما يترقب الأهلى الإعلان الرسمى لموعد بطولة السوبر المصرى، وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل، بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.