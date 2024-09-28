جوميز: أشكر من قال الأفضل للزمالك ألا يذهب للسعودية وكلامه منحنا دفعة قوية

عبّر المدير الفني للزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح، مؤكدا: «سعيد بهذا الانتصار وهو مهم لاسيما وهو الفوز على الأهلى».

وقال في تصريحات مُتلفزة: «الزمالك سيطر على أغلب أوقات المباراة وكان من الجيد التحضير في فترة زمنية قصيرة، ولكن فى أسبوعين خضنا 4 أو 5 مباريات وتحلينا بالشجاعة أمام الأهلى وسيطرنا على معظم مجريات المباراة واستحققنا الفوز وأثبتنا أننا قادرين على حصد الانتصارات».

وتابع: «أشكر من قال الأفضل للزمالك ألا يذهب إلى السعودية لأن هذا الكلام منحنا دفعة قوية ومكنا من تقديم مستوى قوى والفوز بالمباراة».

وعن ركلة جزاء الأهلى أكد جوميز: «أعتقد أنها ركلة جزاء ولكن لاعب الأهلى قفز قبل أن يصل إليه المثلوثى، ولم تكن هناك لمسة، وبعد دقائق عرفنا كيف نتعامل مع المباراة والسيطرة على المباراة مرة أخرى».