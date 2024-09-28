بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك.. عقوبات مالية تنتظر لاعبى الأهلى

قررت إدارة النادى الأهلى توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك، بركلات الترجيح 4-3 فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس «الجمعة» على ملعب «المملكة أرينا» بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

تأتى تلك العقوبات وفقا للائحة الفريق التى تنص على خصم مبالغ مالية حال خسارة أى بطولة، مثلما يحصل اللاعبون على مكافآت مالية حال الحصول على البطولات.

يأتي ذلك في ظل وجود رغبة لدى مجلس الإدارة بضبط الفريق مع بداية الموسم حتى لا يخسر مُجددًا أي بطولات أخرى.

وكان لاعبو النادى الأهلى، قد فرطوا فى فرصة ثمينة لتعزيز الرقم القياسى، كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقى عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة، التى تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصرى أو إنطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدورى المصرى.