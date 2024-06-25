النمسا تحقق المفاجأة وتتصدر المجموعة الرابعة أمام فرنسا وهولندا

حققت النمسا مفاجأة مدوية بتصدرها المجموعة الرابعة بعد فوزها على هولندا 3-2 وتقدمها على فرنسا التي سقطت في فخ التعادل مع بولندا 1-1 فى المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا

وكانت هولندا الثالثة برصيد 4 نقاط، قد ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائى مع فرنسا الثانية (5 نقاط) بعد فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 فى المجموعة الثانية أمس الاثنين، في حين خطفت النمسا الصدارة بست نقاط.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبى فى برلين، تقدمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل مالن الذى سجل عن طريق الخطأ في مرماه (6)، قبل أن تعادل هولندا مطلع الشوط الثانى بفضل كودى خاكبو (47).

وعادت النمسا لأخذ الأفضلية بهدف رومانو شميد (59)، وأدرك المنتخب البرتقالى التعادل مرة ثانية بفضل ممفيس ديباى (75)، إلا أن مارسيل سابيتسر استفاد من الهشاشة الدفاعية لرجال المدرب رونالد كومان لتسجيل هدف الفوز والصدارة (80).

وفى المباراة الثانية، افتتح كيليان مبابى رصيده التهديفى في كأس أوروبا بهدف من ركلة جزاء (56)، فيما عادل روبرت ليفاندوفسكى بالطريقة عينها (79).

ورفع المنتخب الفرنسى رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع للمركز الثانى خلف النمسا المتصدرة (6 نقاط) وأمام هولندا الثالثة (4 نقاط) ويتأهلوا سويا للدور الثانى.

أما منتخب بولندا، فقد حصل على نقطة شرفية قبل توديع منافسات “يورو 2024”.