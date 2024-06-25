جدول معلن لمواعيد تخفيف الأحمال وإيجاد حلول استباقية.. برلماني يطالب باستنفار مرافق الدولة لمنع تكرار انقطاع الكهرباء

أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية، ولكنها ستظل ثابتة علي مواقفها ومبادئها التاريخية الوطنية، وستبقى صامدة وتعبر إلى بر الأمان، وأزمة الكهرباء التي أرهقت المواطنين ستكون لها إنفراجة بفضل الجهود الكبيرة التى يقوم الرئيس السيسي وتكليفاته الحاسمه للحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء متطلبات شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف، والتي تصل إلي مليار دولار، بالإضافة إلى توفير مخزون إضافي يقدر بـ 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وأضاف عضو الشيوخ: بأن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الذي عقده اليوم؛ لتوضيح ازمة ومشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية؛ كانت واقعية وكاشفه عن أزمة حقيقية، مشدداً: بأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومه ستوفر علاجات ومسكنات حتى تنتهى الأزمة في الأسبوع الثالث من يوليو، حسب ما أكده رئيس الحكومة.

وأهاب طارق عبد العزيز لوزارة الكهرباء والطاقة بإعلان جدول زمني فعلي معلن للجميع بكل مناطق الجمهورية ينتهى في الثامنة مساء مراعاة للمواطنين، والطلاب والمرضي وغير القادرين، بالإضافة إلى مراعاة الأماكن التي يوجد بها مجمعات ومستشفيات طبية وغيرها من المنشآت الحيوية التي لا غني عنها لكل مواطن.

وشدد عضو الشيوخ علي ضرورة استنفار كل أجهزة الدولة، لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى، والعمل علي إيجاد حلول استباقية لهذة الازمات التي أزعجت المواطنين، الذين نعمل جميعاً علي توفير الخدمات الضرورية له ووضعها فوق كل اعتبار، مع ضرورة تعامل المواطنين مع الاستهلاك بحكمة وترشيد طبقا لاحتياجاته حفاظاً علي مقدرات هذا الوطن.