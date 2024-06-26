جهاز الزمالك يستعد لفريق سيراميكا.. وجوميز يطالب اللاعبين بالابتعاد عن الأزمات 

بعد رفضه خوض مباراة القمة أمام الاهلى أمس «الثلاثاء»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكان فريق الزمالك، قد حقق فى آخر ظهور بالدورى الممتاز قبل أزمة مباراة القمة، فوزاً على فريق فاركو بهدفين دون رد.

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، فى السابعة مساء يوم «السبت» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز «دورىNile».

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

فيما يأتى فريق سيراميكا فى المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

ومن جانبه، طلب جوميز من لاعبى الفريق الابتعاد عن الأزمات الإدارية والمتعلقة برفض خوض المباريات، وأن يكون كل تركيزهم في التدريبات فقط، بعيدا عن أى أمور أخرى، حتى لايتأثر مستواهم بما يدور بعيدا عن المستطيل الأخضر.