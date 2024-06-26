بعد إلغاء قمة الأهلى والزمالك.. طاقم الحكام الإسبانى يغادر القاهرة اليوم

يغادر طاقم الحكام الإسبانى القاهرة اليوم «الأربعاء»، عائدا إلى بلاده عقب إلغاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى.

وكشف مسئولو اتحاد كرة القدم المصرى، أن الحكام حصلوا على مستحقاتهم كاملة وقاموا بجولة سياحية أمس، وسيغادرون القاهرة اليوم فى نفس مواعيد الحجز المحددة لهم.

ويتكون طاقم الحكام الإسباني من حكم الساحة الدولي أليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمى لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.