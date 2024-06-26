الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة فاركو فى «دورىNile»

يواصل فريق النادى الأهلى الاستعداد لخوض مباراته أمام فريق فاركو بعد غدٍ «الجمعة» المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile»، فى مشوراه من أجل مواصلة الانتصارات وحصد كل النقاط فى مبارياته المتبقية بالمسابقة، من أجل ملاحق فريقة بيراميدز على صدارة الدورى والحفاظ على الدرع المتوج به فى آخر نسخة.

وحدد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى الأهلى مارسيل كولر، برنامج مباراة فريق فاركو بعد عدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب انسحاب الأخير وعدم لعب المباراة، وهو ما منح الأهلى قسطا من الراحة وسط ضغط المباريات فى الفترة الحالية.

ويعكف مارسيل كولر على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فاركو ومشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباريات الفريق السكندري الأخيرة، خاصة مباراة الدور الأول بين الفريقين منذ فترة قصيرة ثم مباراتيه أمام الزمالك والاتحاد السكندري الأخيرتين، من أجل وضع الخطة المناسبة لتخطي فاركو ومواصلة حصد أكبر عدد من النقاط.