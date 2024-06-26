مع بداية الجولة الـ28 لـ«دورىNile».. الصراع يشتد على قمة المسابقة

تشهد منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى تُفْتَتَحْ غداً «الخميس» بإقامة 3 مباريات، حيث يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر فى الرابعة عصرا، فيما يحل طلائع الجيش ضيفًا على زد إف سى فى السابعة مساءًا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلى مع المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة، فى نفس التوقيت.

ويبتعد الفريق السماوى بيراميدز بصدارة الدورى عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الـ«ايجيبشن ليج» الاول فى تاريخه، وجاء ترتيب المربع الذهبى للدورى الممتاز كالتالى:

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الاول – الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثانى – المصرى 42 نقطة من 26 مباراة فى المركز الثالث – انبى 40 نقطة من 26 مباراة فى المركز الرابع

أما فريق نادى الزمالك، فيمتلك 34 نقطة من 21 مباراة ويأتى بهم فى المركز العاشر، وسيفقد ثلاثة نقاط أخرى مع نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.