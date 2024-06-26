قبل مواجهة البنك الأهلى.. لاعب ذئاب الجبل محمد عنتر يتعرض لوعكة صحية 

قبل اللقاء المرتقب لفريقه مع البنك الأهلى فى الدورى، تعرض لاعب المقاولون العرب محمد عنتر، لوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، ولم يتم الاعلان من طبيب الفريق عن مدى الوعكة ولا نوعها حتى الآن.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلى فى الرابعة عصر يوم «الجمعة» المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين، على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول من الدورى قد انتهت بفوز البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتى فريق المقاولون العرب فى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40 هدفًا.