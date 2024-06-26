السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات على خطي ( القاهرة / أسوان ) ، (القاهرة / مرسي مطروح )

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر رئيس الهيئة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط.

أولاً : إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 / 7 / 2024

– تعديل تركيب قطار 1004 القاهرة / أسوان ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

– تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 القاهرة / مرسي مطروح ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفية تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

– ثانياً : اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 7 / 2024

– تعديل تركيب قطار 81 أسوان / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

– تعديل تركيب قطار 1209 / 1208 مرسى مطروح / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفية تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .