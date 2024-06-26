فى اطار دورها المجتمعي .. جامعة بنها تنظم قافلة طبية لدار المسنين ببنها

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية لدار المسنين ببنها وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي لخدمة المجتمع المحلي .

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على استمرارية إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلى ، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع خطة الجامعة لتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية، مشيرا إلي أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي ورئيسي في عمليات التطوير الاجتماعي والتنمية الشاملة بالمجتمع المحيط.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة أن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تأتى لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة ، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والعظام والرمد والنفسية والعصبية.