العربى الناصري: المشاركة في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطنى الآن لمواجهة أزمة الطاقة

ثمن الدكتور محمد أبوالعلا رئيس حزب العربي الناصري عضو تحالف الأحزاب المصرية، جميع المبادرات التي تم إطلاقها لترشيد الطاقة، مؤكدا أن المشاركة في مبادرات ترشيد الطاقة واجب واطني خلال الوقت الحالي من أجل مواجهة أزمة الطاقة التي تضرب جميع دول العالم.

وشدد رئيس العربي الناصري علي أهمية مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر وكذلك دول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

ودعا إلى إطلاق مبادرات توعوية بشأن أهمية ترشيد الطاقة في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن أزمة الطاقة دولية وليست أزمة الدولة المصرية فقط لا غير، مؤكدا أن مواجهة أزمة الطاقة هي مسئولية الحكومة والشعب معا وليست مسئولية جهة بعينها .

وقد أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، الأربعاء، عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لـ ترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار” استهلاك أقل، تأثير كبير”، وتهدف الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر إلى رفع مستوى الوعى بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابى على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبنى سلوكيات وممارسات مستدامة.

وقالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، إن هذه الحملة تأتى في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ، متابعة :” نؤمن بأن ترشيد الطاقة هو مسئولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وأن لكل فرد دورا هاما في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة”.

وتستهدف حملة “استهلاك أقل تأثير كبير” جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية.