رغم مرور عامين.. برلماني ينتقد الحكومة بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج

انتقد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع بمجلس النواب، الحكومة لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 84 لعام 2022 الخاص ببوابة الحج الموحد الذي ينظم الحج.

جاء ذلك خلال جتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة نورا علي، وبحضور د.أحمد عيسي وزير السياحة، لمناقشة أزمة موسم الحج هذا العام وأزمة الوفيات.

وقال “راضي”: إن القوانين تخرج من مجلس النواب بعد الموافقة عليها والنشر في الجريدة الرسمية، والقانون ينص على إصدار اللائحه خلال 6 شهور إلا أن هذا لم يتم ونحن في عام 2024 وقد مر على صدور القانون عامين ولائحته لم تصدر، وهذه عادة الحكومة التأخر في تنفيذ القانون، فإذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون فموعدنا العام القادم بنفس انعقاد اللجنة بنفس الأعضاء لمناقشة مشكلة جديدة للحج..

وأكد “راضي” أن الحكومة دائمًا على ذلك فليس جديد عليها وقبل ذلك التأخر في صدور لائحة التنفيذيه لقانون المحلات العامة، فلولا الضغط من مجلس النواب لما كان هناك تطبيق لقانون.

وتساءل النائب: أين مستشارين مجلس الوزراء ومستشارين القانونين بوزراه السياحة؟

وكانت قد أوصت لجنة السياحة في إجتماعها اليوم بعدد من التوصيات في هذا الشأن؛

– محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

– قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.

– حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.

– تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.

– قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

– وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.