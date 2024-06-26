المقاولون العرب يجدد المطالبة بإعادة مباراة بيراميدز وتعديل موعد لقاء البنك الأهلى

جدد نادى المقاولون العرب مطالبته بإعادة مباراة الفريق أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة لتعديل موعد مباراة الفريق أمام البنك الأهلى في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وذكر النادى فى البيان الذى نشره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يجدد نادى المقاولون العرب طلبه لاتحاد الكرة ورابطة الأندية للرد على طلبات النادى التى تم إرسالها أمس فى خطابات رسمية».

وأضاف البيان: «وتقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري».

وتابع: «ويطلب نادي المقاولون العرب لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة فى نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة».

وشدد النادي: «ويؤكد نادي المقاولون العرب على أن كل اللوائح وقوانين الاتحاد الدولى تحظر لعب المباريات فى مثل هذه الأجواء حفاظا على سلامة اللاعبين، وطلب النادى أيضا تعديل موعد مباراة فيوتشر المقرر لها وفق جدول الدورى يوم 6 يوليو لتقام فى الخامسة والنصف بدلا من الرابعة عصرًا».

وجدد المقاولون مطالبته بإعادة مباراة بيراميدز: «كما تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة».

وأضاف البيان: «الحكم محمد الحنفى فشل فى اختبار اللياقة البدنية مرتين فى بداية الموسم وفى منتصف الموسم ولائحة الحكام فى اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.. ووفقاً للوائح «مادة 43 بند 1 و2، مادة 52 بند رقم 4» يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم».

وتابع: «وطلب نادي المقاولون العرب سرعة الرد على طلبات النادى فى ظل المنافسة القوية وحالة اللغط التى تثيرها قرارات لجنتى المسابقات والحكام».