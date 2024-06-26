بعد انتقاله للزمالك بصفة نهائية.. أول تعليق من محمد شحاتة

علق لاعب نادى الزمالك محمد شحاتة، على تفعيل بند شرائه بصفة نهائية من طلائع الجيش، واتمام انتقاله للقلعة البيضاء، لتستمر حكايته مع الفارس الأبيض بعد تألق واضح منذ انضمامه للفريق.

قال محمد شحاتة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله.. استمرارًا للمسيرة مع نادينا العظيم كل الشكر لكل من ساهم في انهاء الانتقال الى نادى الزمالك وأخص بالشكر كابتن حسين لبيب، رامي نصوحي، كابتن أحمد سليمان، حسين السيد، عبد الواحد السيد على المجهود المبذول، وأشكر نادى طلائع الجيش على الفترة السابقة وأتمنى لهم التوفيق».

ونجح الزمالك فى الاتفاق مع إدارة طلائع الجيش على تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة لاعب خط الوسط، والذي كان قد انتقل على سبيل الإعارة منذ يناير الماضى.

وكانت هناك نية لتأجيل حسم الملف إلى نهاية الموسم الحالى، لكن رغبة إدارة الزمالك في تأمين بقاء اللاعب الذى يستعد للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى دورة ألعاب باريس الصيف الحالي، سرعت إجراءت حسم الصفقة المُقدرة بـ 10 ملايين جنيه تمثل قيمة شراء العقد بصفة نهائية.