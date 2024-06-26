بعد الفوز على سبورتنج.. حرس الحدود يتأهل للدورى الممتاز

تأهل فريق حرس الحدود إلى بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد تصدره دورة الترقى الرباعية المؤهلة للمسابقة.

وحقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على نظيره سبورتنج بهدفين لهدف، التى أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.

وسجل جلال الشرقاوى هدف التقدم لفريق حرس الحدود في الدقيقة 44، قبل أن يدرك سبورتنج هدف التعادل عن طريق لاعبه طارق سيد في الدقيقة 65، ومن ثم أضاف محمود ممدوح الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع فريق حرس الحدود إلى 13 نقطة فى صدارة ترتيب دورة الترقى، فيما تجمد رصيد سبورتنج عند 8 نقاط فى المركز الثانى.